CNN: задержанный в связи со стрельбой в Провиденсе был военным ВС США

У Бенджамина Эриксона есть медаль "за безупречную службу", уточнила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) Бенджамин Эриксон ранее служил в ВС США и проходил снайперскую подготовку, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, 24-летний Эриксон служил в американской армии с 2021 по 2024 год и за это время прошел снайперскую подготовку. Он проходил службу на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном, где в числе прочего обеспечивал безопасность на мероприятиях с участием президента США, а также получил медаль "за безупречную службу".

Помимо этого, указывается, что задержанный проходил онлайн-курсы по психологии в Университете Висконсин-Милуоки и переводился на учебу в Брауновский университет.