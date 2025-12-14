В США не знают, связана ли стрельба в Род-Айленде с международным терроризмом

Задержать подозреваемого пока не удалось

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы пока не могут с уверенностью сказать, имеет ли отношение стрельба на территории Брауновского университета в Провиденсе (штат Род-Айленд), к международному терроризму. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель руководителя полицейского управления города Тимоти О'Хара

"Мы этого не знаем", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию вели центральные телеканалы. О'Хара отметил, что подозреваемый в стрельбе был запечатлен на видео, однако его лица не видно. Опознать его пока не удалось. Власти предполагают, что речь идет о мужчине в возрасте от 30 до 39 лет.

По последним данным при стрельбе погибли два человека, девять - пострадали.