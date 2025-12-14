Число пострадавших при стрельбе в Брауновском университете достигло девяти
Редакция сайта ТАСС
02:59
НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря. Об этом сообщил мэр города Провиденс (штат Род-Айленд) Бретт Смайли.
"С сожалением сообщаю о еще одном пострадавшем. Теперь число пострадавших равно девяти", - сказал Смайли на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал Fox News. Мэр добавил, что девятый пострадавший получил не тяжелые ранения и его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших. Все они являются студентами Брауновского университета.
Задержать подозреваемого пока не удалось.