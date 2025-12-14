ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Число пострадавших при стрельбе в Брауновском университете достигло девяти

Все погибшие и раненые оказались студентами вуза
02:59

Обстановка на месте происшествия, Провиденс, США.

© AP Photo/ Steven Senne

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря. Об этом сообщил мэр города Провиденс (штат Род-Айленд) Бретт Смайли.

"С сожалением сообщаю о еще одном пострадавшем. Теперь число пострадавших равно девяти", - сказал Смайли на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал Fox News. Мэр добавил, что девятый пострадавший получил не тяжелые ранения и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших. Все они являются студентами Брауновского университета.

Задержать подозреваемого пока не удалось. 

