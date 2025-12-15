Задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете освободят

Генпрокурор Род-Айленда заявил, что изначально улики указывали на этого человека, однако собранная в рамках расследования информация "ведет в другом направлении"

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете будет освобожден из-под стражи. Об этом заявил мэр города Провиденса (штат Род-Айленд) Бретт Смайли.

Вероятный подозреваемый был задержан 14 декабря утром. "В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия", - сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь генеральный прокурор Род-Айленда заявил, что изначально улики указывали на задержанного, однако собранная в рамках расследования информация "ведет в другом направлении".