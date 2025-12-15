При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

МИД республики выразил соболезнования семье и близким Мухаммада Азиза Умурзокова

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /ТАСС/. Студент из Узбекистана Мухаммад Азиз Умурзоков погиб в результате стрельбы в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) в США. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель МИД Узбекистана.

"В связи с трагической стрельбой на территории Брауновского университета <...> выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммада Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента. Эта трагедия, унесшая жизни невинных людей, является тяжелой утратой для всех нас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители дипломатических учреждений Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и тесно сотрудничают с соответствующими органами США по всем вопросам.