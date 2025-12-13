В США подтвердили две смерти из-за стрельбы в Брауновском университете

Еще восемь пострадавших в критическом состоянии, сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли

© AP Photo/ Jen McDermott

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли из-за стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря. Об этом сообщил мэр города Провиденс (штат Род-Айленд) Бретт Смайли.

"Я могу подтвердить, что два человека погибли сегодня во второй половине дня, еще восемь человек находятся в критическом состоянии", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал Fox News.