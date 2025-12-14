7News: разоруживший террориста в Сиднее прохожий оказался торговцем фруктами
Редакция сайта ТАСС
17:24
СИДНЕЙ, 14 декабря, /ТАСС/. Прохожий, который разоружил стрелявшего по людям террориста в Сиднее, оказался торговцем фруктами. Об этом сообщил телеканал 7News.
Читайте также
Стрельба на праздновании Хануки и 11 погибших. Главное о теракте в Сиднее
По его информации, героем стал 43-летний житель Сиднея и владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.
На опубликованном в сети видео видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие.
Двоюродный брат мужчины сообщил телеканалу, что в результате потасовки аль-Ахмед получил ранение и был доставлен в больницу, ему предстоит операция.