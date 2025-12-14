7News: разоруживший террориста в Сиднее прохожий оказался торговцем фруктами

Двоюродный брат Ахмеда аль-Ахмеда сообщил телеканалу, что в ходе потасовки мужчина получил ранение, его госпитализировали

СИДНЕЙ, 14 декабря, /ТАСС/. Прохожий, который разоружил стрелявшего по людям террориста в Сиднее, оказался торговцем фруктами. Об этом сообщил телеканал 7News.

По его информации, героем стал 43-летний житель Сиднея и владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

На опубликованном в сети видео видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие.

Двоюродный брат мужчины сообщил телеканалу, что в результате потасовки аль-Ахмед получил ранение и был доставлен в больницу, ему предстоит операция.