МИД Франции: среди погибших из-за теракта в Сиднее есть гражданин республики

Глава министерства Жан-Ноэль Барро сообщил, что речь идет о Дане Элкаяме

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что одним из погибших в результате теракта в Сиднее оказался гражданин республики.

"С глубочайшей скорбью мы узнали, что наш соотечественник Дан Элкаям, по всей видимости, числится среди жертв этой гнусной террористической атаки", - написал министр в X.

Преступники в Сиднее открыли огонь по людям в районе пляжа Бондай в воскресенье вечером. По сведениям полиции, в тот момент там присутствовали более тысячи человек, в основном семьи с детьми. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли по меньшей мере 11 человек, 29 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.