Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах США и Украины в Берлине

Делегации встретятся снова 15 декабря

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Делегации Соединенных Штатов и Украины в ходе переговоров в Берлине достигли "значительного прогресса". Об этом говорится в заявлении, распространенном спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"[Делегации] провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром они встретятся снова", - написал он в X.

14 декабря в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. Помимо Уиткоффа, в состав делегации США входит зять президента Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.