За депутата Рады Скороход внесли залог

По словам ее адвоката Олега Бургелы, деньги передали "третьи лица"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Залог в размере $71 тыс. был внесен за депутата Верховной рады Анну Скороход, сообщил ее адвокат Олег Бургела изданию "Общественное. Новости".

По его словам, залог внесли "третьи лица" 12 декабря. Сама Скороход в суде отмечала, что у нее нет таких денег.

По данным издания, депутат находится в Киеве с электронным браслетом. Адвокат уточнил, что уже обжаловал меру пресечения, он просит суд уменьшить залог и снять со Скороход электронный браслет. "Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", - пояснил он. По словам адвоката, 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание, где будут рассматривать арест имущества Скороход.

5 декабря антикоррупционные органы Украины совместно с СБУ провели обыски у Скороход, а затем предъявили ей обвинение, заявив, что депутат организовала деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций Совбеза к конкурирующей компании. Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике.

8 декабря ее вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После него парламентарий заявила, что видео, которое используется против нее в материалах дела, полностью смонтировано. Скороход неоднократно называла дело против нее "сфабрикованным политическим давлением", нацеленным на срыв ее командировки в США. 9 декабря суд назначил ей залог в качестве меры пресечения.