Консерватор Хосе Антонио Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили

За него проголосовали 59,83% избирателей

Хосе Антонио Каст © Pedro H. Tesch/ Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст лидирует во втором туре выборов президента Чили. Об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 25,37% участков.

За Каста проголосовали 59,83% избирателей. Его соперницу Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", поддержали 40,17%.

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

Каст выступал с критикой решения действующего президента Чили Габриэля Борича по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также демонстрировал согласие с идеей военной операции США в Венесуэле.

Если тенденция сохранится, Каст станет первым крайне консервативным политиком во главе Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Он является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Отец Каста служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент Чили вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.