Президент Чили пригласил избранного главу государства обсудить передачу власти

Габриэль Борич назвал победу Хосе Антонио Каста ясной

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич поздравил избранного главу государства Хосе Антонио Каста с победой на выборах и пригласил его встретиться 15 декабря, чтобы начать обсуждение передачи власти. Их телефонный разговор показал в прямом эфире телеканал 24 Horas.

"Я поздравляю вас, потому что вы одержали ясную победу. <...> Я хочу, чтобы вы знали, что как президент страны и вскоре как экс-президент я всегда готов сотрудничать ради будущего нашей родины", - сказал Борич Касту. Он также пригласил избранного главу государства и членов его команды встретиться в президентском дворце, чтобы начать "упорядоченную и уважительную передачу власти".

Каст поблагодарил действующего лидера Чили за поздравление и заявил, что и после инаугурации "ему было бы очень интересно иметь возможность узнать мнение и взгляд" Борича на ситуацию в стране. "Я благодарю за этот звонок и возможность встретиться лично, чтобы поговорить", - сказал он.

О победителе

В Чили прошел второй тур выборов, в котором Каст из консервативной Республиканской партии набрал 58% голосов. Его соперницей была Жанетт Хара, которая представляла правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили".

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией, рост которых чилийцы, согласно опросам, называют основной проблемой страны. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

Каст выступал с критикой Борича по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также демонстрировал согласие с идеей военной операции США в Венесуэле.

Каст станет первым крайне консервативным политиком во главе Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Он является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Отец Каста служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент Чили вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.