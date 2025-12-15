Прозоров: Ермак может сдать все свое окружение ради спокойной жизни

Иначе у бывшего главы офиса Владимира Зеленского "очень мало" шансов выжить, считает экс-сотрудник СБУ

Редакция сайта ТАСС

Василий Прозоров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может сдать все свое окружение ради собственной безопасности и спокойной жизни. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"Я думаю, что у него мало шансов на спокойную и нормальную жизнь. Тут вопрос, кто первым до него доберется. <…> Все, кто замешан в темных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет. С целью купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь он сдаст всех. Потому что иначе шансов выжить у него просто в прямом смысле очень мало", - сказал он.

© ТАСС

По мнению Прозорова, Ермак, снятый с должности на фоне крупного коррупционного скандала, представляет большую ценность для Республиканской партии США в преддверии предстоящих выборов в Конгресс, поскольку может сообщить обо всех незаконных действиях с участием представителей Демократической партии, которая оказывала активную поддержку Киеву. "Представителям Республиканской партии США он очень интересен в вопросе коррупционных процессов, в которых замешана Демократическая партия. Он для них - это просто колоссальный "козырный туз" в вопросах предстоящих выборов в Конгресс США. Но то же самое прекрасно понимают и представители Демократической партии США, поэтому они его будут перетягивать на свою сторону", - добавил экс-офицер СБУ.