Сийярто раскритиковал Сибигу за слова об Орбане и РФ

Глава МИД Украины ранее назвал венгерского премьера "самым ценным замороженным активом России"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу внешнеполитического ведомства Украины Андрея Сибигу, назвавшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана "самым ценным замороженным активом России".

Так глава МИД Украины отреагировал на публикацию Орбана в X от 14 декабря, в которой он заявил, что принятие решения о конфискации активов РФ лидерами стран Евросоюза в обход Венгрии "нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны".

"Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!" - написал Сийярто в X.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.