ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Сийярто раскритиковал Сибигу за слова об Орбане и РФ

Глава МИД Украины ранее назвал венгерского премьера "самым ценным замороженным активом России"
Редакция сайта ТАСС
04:18

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу внешнеполитического ведомства Украины Андрея Сибигу, назвавшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана "самым ценным замороженным активом России".

Читайте также

В чем сила, Барт? Как бельгийский премьер спасает деньги России от еврожуликов

Так глава МИД Украины отреагировал на публикацию Орбана в X от 14 декабря, в которой он заявил, что принятие решения о конфискации активов РФ лидерами стран Евросоюза в обход Венгрии "нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны".

"Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!" - написал Сийярто в X.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторСийярто, ПетерСибига, Андрей Иванович