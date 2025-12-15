Khmer Times: 12 камбоджийцев погибли в конфликте на границе с Таиландом

Еще 74 человека ранены, свыше 400 тыс. покинули свои дома, сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда, обострившийся с начала этого месяца, привел к гибели 12 камбоджийцев, еще 74 получили ранения, а свыше 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра, слова которого приводит газета Khmer Times.

Читайте также

История территориального конфликта между Камбоджей и Таиландом

Тайская армия использовала тяжелое вооружение, включая истребители, а также кассетные бомбы для атак, нацеленных на суверенитет и территориальную целостность Камбоджи. В ходе вооруженной агрессии тайских военных за последние 9 дней их целями становились мирные жители, жилые дома, мосты, школы, больницы и храмы, указал Пхеактра. Он добавил, что по состоянию на вечер 14 декабря 120 814 семей (403 601 человек) были вынуждены стать беженцами, спасаясь от вооруженной агрессии тайских военных.