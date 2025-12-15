Еврейские общины Канады попросили власти усилить охрану после теракта в Сиднее

Проживающие в Канаде евреи опасаются, что подобные теракты могут повториться и здесь

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Еврейские общины Канады обратились к правительству страны и местным властям с просьбой усилить их охрану после теракта в Австралии. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

В частности, канадское отделение одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" потребовала усилить охрану синагог, еврейских школ и других объектов общины. Проживающие в Канаде евреи опасаются, что подобные теракты могут повториться и здесь.

Как отмечает газета, после этого обращения управления полиции, в частности, крупных канадских городов, таких как Калгари, Монреаль, Оттава и Торонто, пообещали усилить безопасность в районах расположения объектов еврейских общин. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в Сиднее.