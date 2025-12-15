Каллас: ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов

Единственным решением для Брюсселя является экспроприация активов РФ под видом "репарационного кредита", заявила глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, единственным решением для Брюсселя является экспроприация активов РФ под видом "репарационного кредита". Об этом заявила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую встречу глав МИД Евросоюза.

"Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства", - сказала Каллас.