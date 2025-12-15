Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок

Заявления президента США опубликовали после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем обращении по случаю наступления праздника Ханука обещал обеспечить защиту еврейскому народу от внешних нападок, в том числе гарантировать безопасность проведения иудейских религиозных обрядов.

"В эти праздничные дни моя администрация продолжит твердо стоять вместе с еврейским народом и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями", - говорится в тексте обращения, размещенного на сайте Белого дома.

Заявления Трампа были опубликованы после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку.