Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок
Редакция сайта ТАСС
07:32
ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем обращении по случаю наступления праздника Ханука обещал обеспечить защиту еврейскому народу от внешних нападок, в том числе гарантировать безопасность проведения иудейских религиозных обрядов.
"В эти праздничные дни моя администрация продолжит твердо стоять вместе с еврейским народом и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями", - говорится в тексте обращения, размещенного на сайте Белого дома.
Заявления Трампа были опубликованы после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку.