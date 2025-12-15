В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Сиднее

Это поможет обеспечить безопасность в период празднования Хануки, сообщил мэр города Эрик Адамс

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка приняли решение направить дополнительные силы правоохранителей для обеспечения безопасности в период празднования Хануки после теракта на пляже в Сиднее. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

"Ужасающие кадры из Австралии, где террористы открыли огонь по евреям, отмечавшим начало Хануки, - написал он в X. - Мы направляем дополнительные силы для обеспечения безопасности на торжествах по случаю Хануки".

Иудейский праздник свечей и света Ханука отмечается в течение восьми дней, начало его празднования зависит от еврейского календаря. В этом году он продлится с 14 по 22 декабря. Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до Рождества Христова.