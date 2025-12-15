Рубио: США рассчитывают на укрепление безопасности с новым руководством Чили

Госсекретарь США поздравил избранного президента Чили Хосе Антонио Каста с победой

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление региональной безопасности и оживление торговли с Чили после избрания там на пост президента крайне консервативного политика Хосе Антонио Каста. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Поздравляем избранного президента Чили Хосе Антонио Каста с его победой. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с его администрацией по укреплению региональной безопасности и на оживление торговых отношений [между странами]", - написал Рубио в X.

Ранее 14 декабря в Чили прошел второй тур президентских выборов, в котором Каст из консервативной Республиканской партии набрал 58% голосов. Его соперницей была Жанетт Хара, которая представляла правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили".

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией, рост которых чилийцы, согласно опросам, называют основной проблемой страны. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

Каст станет первым крайне консервативным политиком во главе Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Он является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. В своей первой речи в качестве избранного главы государства Каст заявил, что Чили ждет "очень сложный год" из-за тяжелого финансового состояния страны, которое он намерен преодолевать посредством масштабных реформ.