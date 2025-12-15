ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Орбан: Венгрия выступит на саммите ЕС против конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии считает, что на предстоящем саммите ЕС ставки будут просты: война или мир
Редакция сайта ТАСС
08:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия выступит на саммите Евросоюза 18-19 декабря в Брюсселе против конфискации замороженных на Западе российских активов в целях их использования для военной помощи Украине. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, отметив, что лидеры ЕС пытаются вести экономическую войну с Россией.

Премьер-министр считает, что на предстоящем саммите ЕС "ставки будут просты: война или мир". "Мы никогда не были так близки к окончанию российско-украинской войны. Европа стоит на пороге огромных возможностей, потому что война, которую мы, европейцы, не можем прекратить уже в течение четырех лет, скоро будет прекращена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Однако, предупредил он, "есть некоторые указания на обратное". "Европа продолжит и даже расширит войну. Она хочет продолжить ее на российско-украинском фронте и расширить в экономическом пространстве, конфисковав замороженные российские активы. Этот шаг будет равносилен открытому объявлению войны, и российская сторона даст на него ответ", - считает премьер. "Поэтому Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие на Украину и не участвует в заимствованиях ЕС, которые служат военным целям", - пояснил Орбан.

Ранее он уже заявлял, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

РоссияВенгрияОрбан, Виктор