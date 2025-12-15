В Раде возмутились, что узнают из СМИ о якобы запущенной подготовке к выборам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Член партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмутилась, что депутаты Верховной рады узнают из СМИ о якобы запущенной Владимиром Зеленским подготовке к выборам.

Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский дал поручение парламентариям "разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения". При этом, как указывает агентство, действуя под давлением американского президента Дональда Трампа, он лишь имитирует готовность к выборам.

"Из СМИ украинский парламент узнает, что Зеленский приказал! разработать закон о выборах во время военного положения. Ситуация безумная со всех сторон. <...> Сегодня согласительный совет, и мы ждем от спикера [Рады Руслана] Стефанчука и его заместителей и руководства слуг (правящей партии "Слуга народа" - прим. ТАСС) полной информации о тех разговорах, которые, по словам Зеленского, за спиной всего остального парламента ведутся в <...> [его офисе] по закону о выборах", - написала Геращенко у себя в Telegram-канале.

Как отметила соратница Порошенко, прошло несколько недель с момента отставки руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, но "авторитарный стиль управления, неуважение к парламенту, хаос, непрофессионализм и "приказы" сверху остаются".

Геращенко также написала, что "Европейская солидарность" требует немедленной встречи с Зеленским и информации о ходе мирных переговоров и достигнутых договоренностях".

Нелегитимность Зеленского

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Зеленский шантажирует повязанных с ним в коррупции западных политиков, чтобы они обеспечили "выборы его самого". Как отмечал в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, для Зеленского выборы стали бы концом его политической карьеры и потому он будет делать все, чтобы они не состоялись.