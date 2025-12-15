Против экспроприации российских активов выступают две трети бельгийцев

Телеканал RTL Info отмечает, что респонденты опасаются рисков для самой Бельгии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Примерно две трети бельгийцев считают, что Брюссель не должен соглашаться на конфискацию в пользу Украины €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на бельгийской площадке Euroclear. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos совместно с телеканалом RTL Info и газетой Le Soir.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

По информации RTL, 67% опрошенных бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на конфискацию российских активов в пользу Украины, и, таким образом, поддерживают позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Они опасаются рисков для самой Бельгии.

За конфискацию российских активов выступают 22% опрошенных, в то время как 11% респондентов заявили, что "не интересуются этой темой". На региональном уровне позиция бельгийского премьера по активам России также пользуется поддержкой населения: больше всего позицию де Вевера одобряют во Фламандском регионе (71% опрошенных), за ним следуют Валлонский регион (62%) и столичный регион Брюссель (56%).

Данные о том, когда проводился опрос, и о выборке опрошенных не приводятся.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС решения об их экспроприации на саммите 18-19 декабря. Де Вевер ранее назвал планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством. Королевство опасается российских ответных мер и требует юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация российских активов по любой схеме станет воровством. Посол предупредил, что ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".