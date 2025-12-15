Депутат Рады Гончаренко обратил внимание, что Умеров не вернулся на Украину

Против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины после возвращения в страну может быть инициировано расследование в связи с коррупцией

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров с момента активизации переговоров с американской стороной по мирному плану США так и не возвращался на Украину. На это обратил внимание депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Друзья, а сколько дней не было Умерова на Украине?" - написал депутат в своем Telegram-канале, намекая на долгое отсутствие в стране главы СНБО.

Умерова назначили главой делегации Украины для переговоров с Вашингтоном 29 ноября вместо уволенного главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, у которого ранее прошли обыски по делу о коррупции. После назначения Умеров успел провести несколько этапов переговоров с американской делегацией сначала в США, а позже и в Европе. Фактически это назначение позволяет Умерову как можно дольше оставаться за рубежом и не возвращаться на Украину, где против него также может быть инициировано расследование в связи с коррупцией.

Ранее украинские СМИ уже отмечали, что на фоне раскрытия крупной преступной схемы в сфере энергетики Украины могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием называлось имя нынешнего секретаря СНБО Умерова. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на Умерова, занимавшего ранее пост главы военного ведомства, и уговорил его закупить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины.