Экс-вице-премьер Сербии заявил, что ЕС готовится к войне с Россией

Александар Вулин считает, что в этих целях Евросоюз пытается использовать сербское государство

Александар Вулин © Александр Щербак/ ТАСС

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Европейский союз ведет подготовку к войне с Россией и пытается использовать в этих целях Сербию, подталкивая ее к выбору стороны в конфликте, в котором Белград не участвует. Об этом заявил бывший вице-премьер республики и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Сербии "пришло время выбрать сторону".

"Марта Кос считает, что если она может влиять на выбор членов правительства Сербии или на требования демонстрантов в Сербии, то может повлиять и на сербов, чтобы они стали вероломными, как Черногория, и послушными, как Албания, и потому посылает нам сигнал, что пришло время выбрать сторону в войне, в которой мы не участвуем. Европейский союз готовится к войне с Россией, но хотел бы, чтобы в этой войне гибли другие", - приводятся слова Вулина в распространенном его пресс-службой заявлении.

"Не так много словенцев или бельгийцев готовы погибать под Купянском, поэтому они хотели бы заменить их черногорцами, албанцами, молдаванами, а особенно сербами - если те послушают Марту и выберут сторону ЕС в войне Европейского союза. Сербия всегда была на правильной стороне истории, чего нельзя сказать ни о Словении Марты (еврокомиссар родом из Словении - прим. ТАСС), ни о большинстве стран - членов ЕС", - указал бывший вице-премьер.

"Там, где Сербия, - там и свобода, а это слово не сочетается с ЕС. Европейскому союзу не следует торопить сербов с выбором стороны. Если им это удастся, наш выбор им не понравится", - заключил Вулин.

О евроинтеграции Сербии

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе рабочей встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой вновь подтвердил приверженность Белграда достижению стратегической цели - вступлению в Европейский союз. По его словам, ЕС остается для Сербии главным внешнеполитическим ориентиром, а республика твердо следует курсу евроинтеграции. Сербский лидер также ранее призывал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркивал, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.

Статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.