Депутат Рады Железняк: на пленках Миндича фигурируют еще 40 голосов

По его словам, некоторые причастны к коррупции, а другие "просто обсуждали"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Еще 40 неидентифицированных человек фигурируют на записях из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором крупной коррупционной схемы на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что их причастность к коррупционному делу еще не подтверждена.

"Сейчас 40 человек идентифицировать не удалось, над чем работают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)", - сказал депутат украинскому 24-му каналу. По его словам, некоторые причастны к коррупции, а другие "просто обсуждали".