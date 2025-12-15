Главы МИД ЕС не смогли поговорить с Кушнером и Уиткоффом "из-за сбоя связи"
БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств ЕС не смогли поговорить в режиме видеоконференции со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые находятся в Берлине, из-за сбоя связи. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
"Мне особенно не о чем сообщить по дискуссии с Уиткоффом и Кушнером, но технология не сработала. Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно кибератака", - сказала Каллас.
Утром 15 декабря Еврокомиссия сообщила, что в ходе встречи глав МИД ЕС было запланировано проведение видеобрифинга с Кушнером и Уиткоффом, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что серьезные проблемы с интернетом возникли в Бундестаге во время посещения парламента ФРГ Владимиром Зеленским.
"Примерно с 14:30 (16:30 мск) у нас наблюдается длительный сбой, который пока продолжается", - отметили в администрации Бундестага.
Bild уточнила, что депутаты различных фракций лишились доступа к интернету и электронной почте. В то же время перебоев с электроэнергией не возникало. Проблемы затронули "как внутреннюю, так и внешнюю технику", не работали даже принтеры.
Полиция не могла запускать в здание посетителей, в том числе со специальными пропусками.