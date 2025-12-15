Сийярто: ЕС готовится к войне с РФ и хочет строить военные заводы на Украине

Евросоюз хочет использовать для этого замороженные на Западе российские активы, сообщил глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз, готовясь к войне с Россией, обсуждает вопрос о финансировании военной промышленности Украины и хочет использовать для этого замороженные на Западе российские активы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя там с венгерскими журналистами по окончании встречи, он отметил, что Совет ЕС по иностранным делам по-прежнему охвачен "военным фанатизмом". "В столицах некоторых европейских государств были приняты решения о том, что функционирование украинского государства и вооруженных сил Украины будет оплачиваться европейскими налогоплательщиками. Дошло до того, что стали говорить о строительстве военных заводов на Украине", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

В Брюсселе утверждают, что это будут "инвестиции в безопасность Европы", но, с точки зрения Венгрии, "это просто лишено всякого смысла", заявил министр.

Он уточнил, что средства на реализацию подобных планов лидеры ЕС намерены получить путем экспроприации замороженных на Западе российских активов на общую сумму €210 млрд, из которых около €120 млрд пойдут непосредственно на украинские военные нужды. По его словам, Брюссель хочет направить эти деньги "для вооруженных сил страны, которая не является членом НАТО, в которой коррупция организована на государственном уровне и где существует военная мафия". "И мы понятия не имеем, на что были потрачены ранее отправленные туда деньги", - добавил Сийярто.

"Мы против этого", - подчеркнул глава МИД. Он заверил, что "до тех пор, пока в Венгрии будет национально ориентированное правительство, деньги венгерского народа не будут использоваться для функционирования украинского государства, финансирования коррупции или вооружения Украины".

Министр сообщил, что вновь предложил своим европейским коллегами потребовать от украинского правительства строгой отчетности за использование всех средств, поступивших из Евросоюза. По его словам, о необходимости этого свидетельствует, в частности, крупный коррупционный скандал, разразившийся недавно в высших эшелонах власти на Украине.