Axios: рабочие группы США и Украины могут провести переговоры на выходных

По информации портала, во встрече примут участие украинские и американские военные

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами [штат Флорида], в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты".

По данным портала, после прошедших 14-15 декабря переговоров членов американской и украинской делегаций в Берлине был достигнут "явный прогресс", но до сих пор остаются "существенные пробелы" в территориальных вопросах.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры утром 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.