Начальник штаба обороны Британии заявил, что боится усиливающейся мощи ВС РФ

Ричард Найтон считает, что все британское общество должно готовиться к потенциальному военному конфликту с Россией

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон заявил, что стремительное укрепление российских войск вызывает у него страх.

"За последние 20 лет Россия провела значительную оборонную реформу и сделала серьезные вложения в вооруженные силы <...>. Российские вооруженные силы теперь насчитывают более 1,1 млн человек, на них выделяют более 7% ВВП и идет около 40% всех правительственных расходов, что вдвое больше, чем в прошлом десятилетии", - сказал военачальник, слова которого приводит телеканал Sky News.

"У нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что Россия обладает крупными, все более технически оснащенными, а теперь еще и хорошо закаленными в боях войсками", - подчеркнул Найтон в ходе выступления в одном из лондонских аналитических центров. Он добавил, что российские "разработки новых систем вооружений, таких как торпеды с ядерными боеголовками и крылатые ракеты с ядерными двигателями, выводящие ядерное оружие в космос", - это "то, вызывает опасения".

Найтон заявил, что, хотя вероятность "существенной прямой атаки или вторжения" России в Соединенное Королевство оценивается не более чем в 5%, все британское общество, а не только вооруженные силы, должно готовиться к потенциальному военному конфликту. "Ситуация опаснее, чем когда-либо за мою карьеру. Цена мира растет. Наш ответ должен выходить за рамки простого укрепления наших вооруженных сил", - сказал он.

"Необходим общенациональный ответ, который позволит нарастить наш оборонно-промышленный потенциал, развить необходимые навыки, задействовать потенциал институтов, которые нам понадобятся в военное время, а также обеспечить и повысить устойчивость общества и поддерживающей его инфраструктуры", - отметил военачальник. По его словам, "всем предстоит исполнить свою роль", в том числе "воевать при необходимости". "Больше семей узнают, что значит пожертвовать собой ради страны", - добавил Найтон.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Он отметил, что политики, публично говорящие об обратном, "не в себе" или "жулики", а подобные утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".