The Australian обнародовало имена девяти жертв теракта в Сиднее

По данным издания, среди них есть двое выходцев из СССР

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Австралии пока не назвала имена погибших в результате нападения на людей на пляже Бондай в Сиднее, однако местным СМИ получить сведения о личностях 9 из 15 убитых.

Согласно данным, опубликованным изданием The Australian, в числе погибших есть двое российских соотечественников, выходцев из СССР. Отмечается, что в ходе теракта был убит 87-летний Александр Клейтман, эмигрировавший в Австралию из УССР более 40 лет назад, и 62-летний Реувен Моррисон, который уехал из Советского Союза в 1970-х годах.

Также сообщается что преступники застрелили двух раввинов - Якова Левитана и Эли Шленгера, ветерана австралийской полиции Питера Мигера, 27-летнего гражданина Франции Дэна Элкайама, волонтеров одной из сиднейских синагог 78-летнего Тибора Вайцена и 82-летнюю Марику Погани. Кроме того, известно, что в результате теракта умерла 10-летняя девочка Матильда (родители запретили публиковать другие личные данные ребенка).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что "среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии".