Трамп: у США были хорошие переговоры с Россией по Украине

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что РФ хочет мира

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись хорошие переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

"Они (россияне - прим. ТАСС) хотят, чтобы это закончилось. Я на самом деле думаю, что президент [РФ Владимир] Путин хочет, чтобы это закончилось. У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.