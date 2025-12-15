У полиции Австралии нет данных о связи исполнителей теракта с террористами

Нападавшими в Сиднее двигала экстремистская идеология, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. У полиции Австралии пока нет никаких доказательств того, что исполнители теракта в Сиднее были связаны с террористическими ячейками или организациями. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе выступая в утреннем эфире телеканала ABC.

"На данный момент у нас <…> нет никаких доказательств сговора и нет никаких доказательств того, что эти люди (нападавшие - прим. ТАСС) были частью [террористической] ячейки. Очевидно, ими двигала экстремистская идеология", - сказал премьер, отметив также, что "нет свидетельств того, что кто-либо из нападавших планировал, рассматривал или думал о совершении акта насилия в отношении еврейской общины".

Ранее сообщалось, что сотрудники объединенной контртеррористической группы, ведущие расследование террористического акта, произошедшего в Сиднее в воскресенье, 14 декабря, изучают возможные связи нападавших с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Отмечалось, что основой для таких подозрений стало обнаружение флага группировки в машине, принадлежавшей преступникам, а также то, что одного из них - 24-летнего Навида Акрама - в 2019 году допрашивали сотрудники Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO). Тогда его подозревали в "в тесных связях с базирующейся в Сиднее террористической ячейкой группировки ИГ", но признали "не представляющим непосредственной угрозы".