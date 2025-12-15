ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Орбан: Венгрия может обратиться в Суд ЕС с иском против конфискации активов РФ

Венгерский премьер-министр сообщил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря выступит против экспроприации российских активов
15 декабря, 22:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Венгрия обратится с иском в Суд ЕС, если Евросоюз примет решение о конфискации замороженных на Западе российских активов. Об этом глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил в понедельник в интервью YouTube-каналу Patriota.

Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря выступит против экспроприации российских активов, поскольку это "нарушает принципы законодательства Европейского союза". Однако, признал премьер, шансов на успех мало, поскольку решение, вероятно, будет приниматься большинством голосов, а против него вместе с Венгрией возражают лишь несколько стран, в том числе Бельгия, Словакия и Чехия. "Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде", - сказал Орбан.

Ранее он заявлял, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

