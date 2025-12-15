Туск: ЕС отделяют "световые годы" от экспроприации российских активов

Премьер-министр Польши считает, что решение о конфискации активов РФ, скорее всего, не примут на предстоящем саммите ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Решение об экспроприации российских активов, скорее всего, не будет принято на предстоящем на нынешней неделе саммите Евросоюза. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров некоторых европейских стран и Владимира Зеленского, посвященной Украине.

"С момента [заморозки средств РФ] до момента потенциального использования этих активов для восстановления Украины или оказания ей военной поддержки пройдут световые годы", - отметил премьер на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях. "Интуиция мне подсказывает, что на Совете ЕС дело до каких-то принципиальных решений по этому вопросу не дойдет", - добавил Туск.