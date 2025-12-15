ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

Представители бюро также показали новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен вероятный преступник

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) готово выплатить вознаграждение в $50 тыс. за информацию, которая поможет опознать и задержать стрелявшего в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд).

"Мы объявляем о том, что ФБР предлагает $50 тыс. за информацию, которая может привести к опознанию, аресту и предъявлению обвинений данному человеку", - сказал на пресс-конференции представитель ФБР Тед Докс.

В ходе общения с журналистами правоохранители показали новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен вероятный стрелявший, он одет в темную одежду, на его лице - медицинская маска черного цвета.