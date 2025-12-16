Прозоров: вариант мирного плана Украины нежизнеспособен

Экс-сотрудник СБУ отметил, что проект урегулирования Киева не учитывает точку зрения России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предложенный Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта на Украине нежизнеспособен, поскольку не учитывает реального положения дел на поле боя. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Дело в том, что любые планы, которые готовит Зеленский совместно с США и Евросоюзом, - это только одна сторона медали. Они в своих планах вообще не учитывают точку зрения Российской Федерации. Поэтому любой их план имеет мало шансов на воплощение в жизнь, поскольку он не согласован с руководством России. <…> Такое впечатление по их плану, что они победители, а не наоборот. Поэтому я думаю, что их планы, в принципе, далеки от воплощения в жизнь. Они далеки от реальности даже. И, судя по реакции российского руководства, не только я так думаю", - сказал он.

Прозоров отметил, что не верит в возможность прекращения боевых действий на время подготовки и подписания полноценного мирного соглашения, поскольку Украина воспользуется такой возможностью для накопления сил.