Полиция подтвердила факт обнаружения флагов ИГ у исполнителей теракта в Сиднее

Незадолго до нападения преступники провели какое-то время на Филиппинах, что интерпретировалось местными СМИ как поездка для тренировки в некоем специализированном лагере для экстремистов, сообщил комиссар полиции Мал Лэньон

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что при обыске автомобиля, принадлежавшего исполнителям теракта в Сиднее, были обнаружены флаги террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С соответствующим заявлением выступил комиссар полиции Мал Лэньон.

"В автомобиле, зарегистрированном на имя [напавшего на людей на пляже Бондай] молодого человека находились самодельные взрывные устройства, а также два самодельных флага ИГ", - сказал Лэньон, отметив, что полиция все еще продолжает "выяснять мотивы нападавших".

Также комиссар подтвердил, что незадолго до нападения преступники провели какое-то время на Филиппинах, что интерпретировалось местными СМИ как поездка для тренировки в некоем специализированном лагере для экстремистов. "Они действительно ездили на Филиппины, но причины и цели этой поездки, а также места, [где они в то время побывали], пока остаются предметом расследования", - сказал полицейский.