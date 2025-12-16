Полиция Австралии: место теракта в Сиднее будет оцеплено до 17 декабря

На месте нападения ведется масштабное расследование "критического инцидента и проводится контртеррористическая операция", сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Большая часть пляжа Бондай, где 14 декабря произошел теракт, погибли 15 человек, останется в полицейском оцеплении до 17 декабря, поскольку работа криминалистов на месте еще не завершена. Об этом сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

По его словам, на месте нападения ведется масштабное расследование "критического инцидента и проводится контртеррористическая операция". "Очень важно, чтобы у наших сотрудников было время для этого очень сложного расследования, и важно, чтобы мы провели его тщательно", - сказал он, отметив, что место преступления на пляже Бондай и прилегающие улицы "будут оцеплены полицией по крайней мере до завтрашнего дня (17 декабря - прим. ТАСС)". "Мы все еще продолжаем проводить судебно-криминалистическую и баллистическую экспертизы", - уточнил Лэньон.