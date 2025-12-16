Зеленский считает, что 20-21 декабря состоятся переговоры Украины с США

По словам Владимира Зеленского, после общения переговорных команд можно будет думать о встрече с президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский полагает, что в конце недели украинская и американская делегации проведут переговоры в США.

"Сегодня-завтра мы доработаем документы, наши. Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с россиянами, а затем [члены американской делегации] проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных", - сказал он. Соответствующую аудиозапись опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Новости. Live".

По словам Зеленского, после общения переговорных команд можно будет думать уже непосредственно о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили диалог утром 15 декабря, встреча шла порядка двух часов. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер. От Украины участвовали Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов. 15 декабря портал Axios со ссылкой на источник в вашингтонской администрации сообщил, что новый раунд двусторонних переговоров может пройти "где-то в США, возможно, в Майами" (штат Флорида) в ближайшие выходные дни на уровне военных и представителей рабочих групп.