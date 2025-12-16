Премьер Австралии назвал героем прохожего, разоружившего террориста в Сиднее

Энтони Альбанезе выразил Ахмеду аль-Ахмеду благодарность "от лица всех австралийцев"

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе навестил в больнице мужчину, обезоружившего одного из исполнителей теракта в Сиднее, поблагодарив его за храбрость. Об этом говорится в публикации на странице главы правительства в X.

Читайте также

Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

Под видеозаписью, на которой видно, как премьер в больничной палате пожимает руку 43-летнему Ахмеду аль-Ахмеду, Альбанезе написал: "Ахмед, ты герой Австралии. Подвергая себя риску, чтобы спасти других, ты бежишь навстречу опасности на пляже Бондай и обезвреживаешь террориста. В худшие времена мы видим лучшее в австралийцах. И это именно то, что мы увидели в воскресенье вечером. От имени каждого австралийца я говорю спасибо".

Выступая перед журналистами после визита, премьер-министр повторил, что аль-Ахмед - "настоящий австралийский герой". "Он очень скромный, <...> но его храбрость вдохновляет всех австралийцев", - отметил Альбанезе.

Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин, также навестившая аль-Ахмеда в больнице, заявила, что надеется вручить ему награду за храбрость. Она передала мужчине благодарность от короля Великобритании Карла III за "абсолютный героизм". "Он (король - прим. ТАСС) хотел поблагодарить его за <...> момент абсолютного героизма, которым мы все были поражены и за который мы так благодарны", - сказала Мостин журналистам.

В день теракта для раненого аль-Ахмеда был организован сбор пожертвований. К настоящему моменту удалось собрать около 2 млн австралийских долларов (более $1,3 млн). Первый взнос в размере $33 тыс. внес автомобильный клуб Car Hub Australia, призвавший "выразить благодарность и поддержку человеку, который проявил невероятное мужество в самый ответственный момент".

Ранее австралийские СМИ опубликовали в интернете видео, на котором видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие. Позднее выяснилось, что героем оказался 43-летний сириец, житель Сиднея и владелец небольшой лавки Ахмед аль-Ахмед. После потасовки с террористом он получил несколько ранений в плечо и был доставлен в больницу, где его позднее прооперировали.