В Сейме Польши заявили об отсутствии отношений партнерства с Украиной

Вице-спикер польского парламента Кшиштоф Босак отметил, что вместо сотрудничества "было жесткое соперничество"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Польша никогда не имела настоящих партнерских отношений с Украиной. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat вице-маршал (вице-спикер) польского Сейма Кшиштоф Босак. Таким образом политик прокомментировал высказывание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что "мы потеряли элемент партнерства на линии Польша - Украина".

"Я не согласен с этими словами, потому что для того, чтобы что-то потерять, надо это иметь. Я считаю, что настоящего партнерства между Польшей и Украиной никогда не было", - сказал Босак.

По его мнению, вместо партнерства "было жесткое соперничество, потому что украинцам партнерство никогда не было нужно".

"В целом польский политический класс [в отношении Украины] был наивен", - констатировал политик.

В понедельник (15 декабря) президент Польши Кароль Навроцкий в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska заявил в числе прочего о том, что "отношения между Украиной и Польшей нельзя назвать партнерскими, поскольку в Киеве игнорируют важные для поляков вопросы".

Ранее Навроцкий неоднократно критиковал власти в Киеве за отсутствие благодарности полякам за оказанную Украине помощь. Кроме того, Навроцкий не стал посещать Киев в первые месяцы после вступления в должность. Первая официальная встреча Навроцкого и Зеленского планируется в Варшаве 19 декабря.