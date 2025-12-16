Трамп: число готовых участвовать в создании сил безопасности Газы стран растет

В ответ на вопрос, когда начнут функционировать стабилизационные силы, президент США заявил, что "в определенной форме они уже действуют"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что число стран, которые готовы принять непосредственное участие в формировании международных стабилизационных сил в секторе Газа, продолжает расти.

"Все больше и больше стран присоединяются. Они уже участвуют, но они пришлют любое количество солдат, которое я попрошу направить", - сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме.

В ответ на вопрос, когда начнут функционировать стабилизационные силы, Трамп заявил, что "в определенной форме они уже действуют". При этом он не пояснил, в какой форме это происходит, а также какие именно страны уже гарантированно подтвердили свое участие в создании миротворческого контингента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что пока ни одна страна не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил в рамках урегулирования конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

По данным агентства Reuters, власти США начали работать над планом по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National позднее уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов, в которых будут задействованы 3 тыс. местных волонтеров.