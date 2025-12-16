The Hill: США может ожидать очередной шатдаун в начале 2026 года

Переговоры демократов и республиканцев по данному вопросу провалились, а сенаторы от правящей партии заблокировали продление субсидий, отмечает газета

Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. США могут столкнуться с очередной приостановкой работы федерального правительства (шатдауном) в начале 2026 года, поскольку сенаторам не удается договориться по поводу продления субсидий по программе доступного здравоохранения, известной как Obamacare. Об этом сообщает газета The Hill.

По ее информации, переговоры демократов и республиканцев по данному вопросу провалились, а сенаторы от правящей партии заблокировали продление субсидий. Поэтому демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как рычаг воздействия на оппонентов, чтобы те пошли на уступки в вопросе федеральных расходов на сферу здравоохранения. Сенатор от демократов, пожелавший высказать точку зрения анонимно, заявил газете, что вероятность еще одной приостановки работы правительства вероятна, если республиканцев не удастся склонить к уступкам до конца января.

Кроме того, как рассказал порталу неназванный представитель демократов, его однопартийцы могут использовать вопрос финансирования правительства как рычаг давления на президента США Дональда Трампа в случае, если тот прикажет наносить масштабные удары по Венесуэле, чтобы заставить его прекратить.

Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.