В Британии наехавшего на болельщиков "Ливерпуля" приговорили к 21 году тюрьмы

Бывший британский военнослужащий Пол Дойл дал признательные показания по 31 обвинению

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Королевский суд Ливерпуля приговорил к 21 году и 6 месяцам тюремного заключения бывшего британского военнослужащего Пола Дойла по делу о наезде автомобиля на толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время чемпионского парада. Об этом сообщил судья Эндрю Менари.

"Общий приговор, который я выношу, - 21 год и 6 месяцев тюрьмы", - сказал он. Заседание суда транслировалось в прямом эфире телеканалом Sky News.

Автомобиль Ford Galaxy Titanium вечером 26 мая въехал в центре Ливерпуля в толпу людей, которые принимали участие в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Дойл, который находился за рулем автомобиля, был задержан на месте.

В результате инцидента пострадали более 134 человек в возрасте от 6 месяцев до 77 лет. Несколько десятков человек были госпитализированы. Согласно обвинению, Дойл направил автомобиль в толпу в порыве гнева. При этом анализы крови показали, что он был трезв, несмотря на первоначальные предположения о возможном наркотическом опьянении. 54-летний Дойл на заседании 26 ноября дал признательные показания по 31 обвинению, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении.

Дойл служил в инженерных войсках и морской пехоте в 1989-1993 годах. Он был уволен с военной службы за дисциплинарные нарушения, включая применение силы в отношении своего командира. Как указал прокурор Пол Грини, в 1994 году Дойл был приговорен к одному году тюрьмы за участие в драке.

После выхода на свободу он окончил университет, работал в сфере информационных технологий и кибербезопасности в частном секторе и в Национальной службе здравоохранения, а затем основал свою компанию по почтовым заказам, которая закрылась в 2018 году. Дойл активно занимался триатлоном и часто путешествовал с женой и детьми.