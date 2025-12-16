NYT: Обама должен был посетить дом Райнеров накануне убийства

С экс-президентом США также должна была быть его жена Мишель

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель должны были встретиться с семьей режиссера Роба Райнера в день убийства.

Читайте также

Роб Райнер в истории кино. Чем запомнился актер и режиссер

"Мы должны были увидеться с ними (Райнерами - прим. ТАСС) в ту ночь - последнюю ночь", - заявила бывшая первая леди Белого дома в интервью на шоу Jimmy Kimmel Live!. Ее слова приводит газета The New York Times (NYT).