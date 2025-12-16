NDTV: Моди поездкой с Путиным заложил традицию "автомобильной дипломатии"

По данным телеканала, такой подход демонстрирует личное доверие и стратегическую близость

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Совместная поездка на машине с президентом РФ Владимиром Путиным во время российско-индийского саммита в Нью-Дели положила начало "автомобильной дипломатии" премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Как напомнил телеканал, во время саммита РФ и Индии в Нью-Дели Моди лично встретил Путина в аэропорту, отступив от строгого дипломатического протокола, и предложил ему поездку без официального кортежа. Позднее индийский премьер продолжил эту практику, которая получила название "автомобильной дипломатии", и применил ее в контактах с другими мировыми лидерами. Так, во время визита в Иорданию Моди передвигался на машине с наследным принцем Хусейном бен Абдаллой, который сам сел за руль. Кроме того, в ходе продолжающегося во вторник визита в Аддис-Абебу индийского премьера из аэропорта в отель на автомобиле отвез премьер Эфиопии Абий Ахмед.

Начавшись с российско-индийского направления, "автомобильная дипломатия" Моди стала традицией, чтобы продемонстрировать личное доверие и стратегическую близость", подчеркнул телеканал.

4 декабря, когда президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в российско-индийском саммите, он, вопреки традиции и в знак особого расположения, сел в белый внедорожник премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо ожидавшего его "Ауруса". Кроме того, в сентябре в Китае на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин и Моди отправились к месту их двусторонних переговоров на представительском "Аурусе".