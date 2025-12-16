Белый дом назвал тему обращения Трампа к согражданам

Президент США расскажет обо всех исторических достижениях и, возможно, приоткроет завесу политических решений в 2026 году, рассказала пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Подведение итогов уходящего года будет основной темой обращения президента США Дональда Трампа к согражданам на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее американский лидер сообщил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам 17 декабря в 21:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск 18 декабря), однако не уточнял, на какую тему будет его выступление.

"Он выступит с обращением к стране, в котором расскажет обо всех исторических достижениях года и, возможно, приоткроет завесу политических решений в новом году", - сказала Ливитт в интервью телеканалу Fox News.