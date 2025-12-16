Лукашенко рассказал, что вынудит Зеленского пойти на мир

Президент Белоруссии заявил, что очень много зависит от лидера США Дональда Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Боевые действия на Украине продолжатся, пока в стране не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Теперь очень многое зависит от позиции [президента Дональда] Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь гвалтом кричать", - заявил глава государства. Фрагмент интервью приводит агентство БелТА.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине и просто отойдет от этой темы, Лукашенко сказал: "Война продолжится. Война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас".