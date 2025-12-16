Чего хочет Путин и когда закончится конфликт на Украине? Главные заявления Лукашенко
Редакция сайта ТАСС
22:23
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Newsmax TV.
ТАСС собрал главные высказывания белорусского лидера:
- Продолжение войны на Украине приведет к глобальному конфликту.
- Президент России Владимир Путин желает достижения мира в конфликте на Украине.
- Лукашенко перед саммитом РФ и США на Аляске советовал американскому лидеру Дональду Трампу договориться с Россией остановить конфликт на Украине.
- Боевые действия на Украине продолжатся, пока в стране не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир.
- Украинцы просто отдали Крым россиянам, за него никто не воевал.
- Лукашенко поддержал позицию Трампа, который говорит, что в вопросе прекращения конфликта на Украине надо исходить из реалий.
- Власти Украины решили просто "заткнуть рот" русскоязычному населению.