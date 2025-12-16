ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Чего хочет Путин и когда закончится конфликт на Украине? Главные заявления Лукашенко

Редакция сайта ТАСС
22:23

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Newsmax TV.

ТАСС собрал главные высказывания белорусского лидера: 

  • Продолжение войны на Украине приведет к глобальному конфликту.
  • Президент России Владимир Путин желает достижения мира в конфликте на Украине.
  • Лукашенко перед саммитом РФ и США на Аляске советовал американскому лидеру Дональду Трампу договориться с Россией остановить конфликт на Украине.
  • Боевые действия на Украине продолжатся, пока в стране не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир.
  • Украинцы просто отдали Крым россиянам, за него никто не воевал.
  • Лукашенко поддержал позицию Трампа, который говорит, что в вопросе прекращения конфликта на Украине надо исходить из реалий.
  • Власти Украины решили просто "заткнуть рот" русскоязычному населению.
 
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия